Max amenazará a la asesora del hogar de Javiera en el capítulo 193 de Reunión de Superados

10 sept. 2026 - 22:36 hrs.

En el avance del capítulo 193 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) amenazará a Xiomara (Rossanny Lanza), la asesora del hogar, con denunciarla si decide testificar en su contra durante el juicio por la tuición de Tortu (Isabella Gómez).

Por otro lado, Manuel (Mario Horton) felicitará a Tere (Elisa Zulueta) por haberle pedido disculpas a Ema (Constanza Mackenna) tras la pelea que protagonizaron.

Tras esto, el publicista le hará una impactante revelación a su exesposa sobre la relación que mantiene con su vecina.

Reunión de Superados / Mega

La drástica decisión de Xiomara

Además, Javiera le preguntará a Xiomara si está próxima a salir, debido a que no lleva puesto su uniforme habitual.

Ante esto, la asesora del hogar dejará completamente en shock a su jefa al revelarle que ya no continuará trabajando en la casa.