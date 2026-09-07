Reunión de Superados - Capítulo 189: Matilde se entera del embarazo de Josefa

07 sept. 2026 - 22:30 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) toma valor y llama a Matilde (Ignacia Baeza) para contar sobre el embarazo de Josefa (Luz Valdivieso).

Todo ocurrió luego de que Matilde llamara a Josefa para pedirle perdón por sus actitudes y para hacerle una invitación: quería hablar con ella sobre los últimos días de vida de Coke (Diego Muñoz), esto para cerrar un ciclo.

Enseguida, Josefa aceptó, pero dijo que más adelante, ya que estaba fuera de Santiago. Sin embargo, esto fue una excusa para darle tiempo a Manuel, quien debía hablar con Matilde.

Reunión de Superados / MEGA

Javiera quiere seguir adelante

Por otra parte, Javiera (Daniela Ramírez) habla a solas con Manuel, donde le cuenta todo lo que está pasando en su vida y las demandas que tiene por culpa de Max (Álvaro Espinoza).

No obstante, lo más importante de esta situación es que Javiera pide a Manuel que se olvide de ella, que sigan adelante, den vuelta la página y, quizás, más adelante pueden ser amigos, pero esto parece muy difícil.