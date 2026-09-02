Reunión de Superados - Capítulo 187: La emotiva despedida de Alessandra
En el capítulo 187 de Reunión de Superados, se realiza la exhumación del cuerpo de Thomas Campbell para comprobar si es el padre biológico de Tomás (Gabriel Urzúa).
Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) le revela a Manuel (Mario Horton) que Tere (Elisa Zulueta) la golpeó en el rostro.
La situación deja sumamente furioso al publicista, quien va en búsqueda de su expareja para exigirle explicaciones.
La emotiva despedida de Alessandra
Además, Alessandra (Julieta Bartolomé) llega al aeropuerto para emprender su viaje a Argentina.
En el lugar, la influencer tiene una emotiva despedida con su círculo cercano, a quienes no verá durante tres meses.Ve el capítulo en
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