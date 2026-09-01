Manuel enfrentará a Tere por golpear a Ema en el capítulo 187 de Reunión de Superados

01 sept. 2026 - 22:38 hrs.

En el avance del capítulo 187 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) le revelará a Manuel (Mario Horton) que sufrió una agresión a manos de Tere (Elisa Zulueta).

Tras esto, la conversación dará un giro cuando la periodista le pregunte al publicista si aún sigue enamorado de Javiera (Daniela Ramírez).

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza), en compañía de Domingo (Simón Beltrán), tendrá su primer encuentro con los hijos de Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Reunión de Superados / Mega

Manuel enfrentará a Tere por golpear a Ema

Además, Manuel estará furioso luego de enterarse de que Tere golpeó a Ema en la discoteca.

Cansado de sus constantes ataques de celos, el publicista enfrentará a su expareja y estará a punto de hacerle una grave advertencia.