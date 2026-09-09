Reunión de Superados - Capítulo 191: Javiera se niega a negociar con Max
En este capítulo de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) le pide disculpas a Tomás (Gabriel Urzúa) por la forma en que lo trató tras descubrir que ambos son hermanos biológicos.
Tras esto, la directora del colegio le deja claro que no está dispuesta a ocultar su vínculo familiar y anuncia que revelará ante todos que Tomás es su hermano.
Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) estalla de furia tras perder las elecciones e intenta convencer a los demás apoderados de que el proceso estuvo marcado por un fraude.
Javiera se niega a negociar con Max
Además, la abogada de Max se reúne con Javiera (Daniela Ramírez) y Matilde (Ignacia Baeza) para proponerles una negociación por la tuición compartida de Tortu.
Sin embargo, la corredora de propiedades rechaza tajantemente la propuesta e intenta convencer a la abogada de que tiene todas las de ganar en el juicio.Ve el capítulo en
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