Reunión de Superados - Capítulo 191: Javiera se niega a negociar con Max

09 sept. 2026 - 22:31 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) le pide disculpas a Tomás (Gabriel Urzúa) por la forma en que lo trató tras descubrir que ambos son hermanos biológicos.

Tras esto, la directora del colegio le deja claro que no está dispuesta a ocultar su vínculo familiar y anuncia que revelará ante todos que Tomás es su hermano.

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) estalla de furia tras perder las elecciones e intenta convencer a los demás apoderados de que el proceso estuvo marcado por un fraude.

Reunión de Superados / Mega

Javiera se niega a negociar con Max

Además, la abogada de Max se reúne con Javiera (Daniela Ramírez) y Matilde (Ignacia Baeza) para proponerles una negociación por la tuición compartida de Tortu.

Sin embargo, la corredora de propiedades rechaza tajantemente la propuesta e intenta convencer a la abogada de que tiene todas las de ganar en el juicio.