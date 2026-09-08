Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Reunión de Superados - Capítulo 190: El furioso mensaje de Matilde a Coke

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le exige a Manuel (Mario Horton) que abandone su casa luego de enterarse de que Josefa (Luz Valdivieso) quedó embarazada de Coke (Diego Muñoz).

Por otro lado, Perla (Shlomit Baytelman) le revela a Tere (Elisa Zulueta) y Jaime (Francisco Reyes) que está considerando adoptar un niño junto a su actual pareja, Andrea (Maira Bodenhöfer).

Lo más visto de Reunión de Superados

La inesperada confesión deja completamente en shock al empresario y a la profesora, quienes posteriormente se muestran en contra de esta decisión.

Reunión de Superados / Mega

El furioso mensaje de Matilde a Coke

Al día siguiente de conocer la verdad, Matilde sigue sin poder procesar la noticia y decide enviarle un audio a Coke a través de su celular.

Ir a la siguiente nota

En el mensaje, la abogada expresa su frustración y asegura que hizo todo lo posible por recuperar su matrimonio, mientras reconoce que ahora no sabe cómo enfrentar el embarazo de Josefa.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos