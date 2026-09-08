Reunión de Superados - Capítulo 190: El furioso mensaje de Matilde a Coke
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le exige a Manuel (Mario Horton) que abandone su casa luego de enterarse de que Josefa (Luz Valdivieso) quedó embarazada de Coke (Diego Muñoz).
Por otro lado, Perla (Shlomit Baytelman) le revela a Tere (Elisa Zulueta) y Jaime (Francisco Reyes) que está considerando adoptar un niño junto a su actual pareja, Andrea (Maira Bodenhöfer).
La inesperada confesión deja completamente en shock al empresario y a la profesora, quienes posteriormente se muestran en contra de esta decisión.
El furioso mensaje de Matilde a Coke
Al día siguiente de conocer la verdad, Matilde sigue sin poder procesar la noticia y decide enviarle un audio a Coke a través de su celular.
En el mensaje, la abogada expresa su frustración y asegura que hizo todo lo posible por recuperar su matrimonio, mientras reconoce que ahora no sabe cómo enfrentar el embarazo de Josefa.Ve el capítulo en
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