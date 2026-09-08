Reunión de Superados - Capítulo 190: El furioso mensaje de Matilde a Coke

08 sept. 2026 - 22:31 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le exige a Manuel (Mario Horton) que abandone su casa luego de enterarse de que Josefa (Luz Valdivieso) quedó embarazada de Coke (Diego Muñoz).

Por otro lado, Perla (Shlomit Baytelman) le revela a Tere (Elisa Zulueta) y Jaime (Francisco Reyes) que está considerando adoptar un niño junto a su actual pareja, Andrea (Maira Bodenhöfer).

La inesperada confesión deja completamente en shock al empresario y a la profesora, quienes posteriormente se muestran en contra de esta decisión.

Reunión de Superados / Mega

El furioso mensaje de Matilde a Coke

Al día siguiente de conocer la verdad, Matilde sigue sin poder procesar la noticia y decide enviarle un audio a Coke a través de su celular.

En el mensaje, la abogada expresa su frustración y asegura que hizo todo lo posible por recuperar su matrimonio, mientras reconoce que ahora no sabe cómo enfrentar el embarazo de Josefa.