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Flavia Laos y Luis Mateucci protagonizarán su primera pelea como pareja: "Me van a ver como una pelotuda"

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán su primera pelea, desde que están juntos. 

La primera en hacer el reclamo será la peruana, quien se mostrará bastante molesta: "Me van a ver como una pelotuda".

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El trasandino le dirá a su pareja que los demás compañeros están intentando sabotearla, pero ella continuará con su descargo: "Yo no estaría conociendo a una persona que me trate así, que haga ese tipo de bromas".

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Ludmila Ksenofontova a Kaoto

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova le dirá a Kaoto que cree que si prospera algo entre ellos, será en el  exterior.

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Posteriormente, le realizará otra confesión sobre el romance que tienen hace un tiempo: "Yo creo que afuera me vas a gustar más que aquí. Aquí estamos viviendo vida matrimonial".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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