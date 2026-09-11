Flavia Laos y Luis Mateucci protagonizarán su primera pelea como pareja: "Me van a ver como una pelotuda"

11 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán su primera pelea, desde que están juntos.

La primera en hacer el reclamo será la peruana, quien se mostrará bastante molesta: "Me van a ver como una pelotuda".

El trasandino le dirá a su pareja que los demás compañeros están intentando sabotearla, pero ella continuará con su descargo: "Yo no estaría conociendo a una persona que me trate así, que haga ese tipo de bromas".

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Ludmila Ksenofontova a Kaoto

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova le dirá a Kaoto que cree que si prospera algo entre ellos, será en el exterior.

Posteriormente, le realizará otra confesión sobre el romance que tienen hace un tiempo: "Yo creo que afuera me vas a gustar más que aquí. Aquí estamos viviendo vida matrimonial".