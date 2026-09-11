Flavia Laos y Luis Mateucci protagonizarán su primera pelea como pareja: "Me van a ver como una pelotuda"
En el avance del capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán su primera pelea, desde que están juntos.
La primera en hacer el reclamo será la peruana, quien se mostrará bastante molesta: "Me van a ver como una pelotuda".
El trasandino le dirá a su pareja que los demás compañeros están intentando sabotearla, pero ella continuará con su descargo: "Yo no estaría conociendo a una persona que me trate así, que haga ese tipo de bromas".
La confesión de Ludmila Ksenofontova a Kaoto
Por otro lado, Ludmila Ksenofontova le dirá a Kaoto que cree que si prospera algo entre ellos, será en el exterior.
Posteriormente, le realizará otra confesión sobre el romance que tienen hace un tiempo: "Yo creo que afuera me vas a gustar más que aquí. Aquí estamos viviendo vida matrimonial".
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Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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