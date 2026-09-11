"Me vas a gustar más": Ludmila Ksenofontova sorprendió a Kaoto al hablar de una posible relación

11 sept. 2026 - 00:31 hrs.

En el avance del capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova realizará una confesión en una conversación con Kaoto.

Mientras regalonean, la patinadora hablará del posible futuro de su relación: "Yo siento que si algo inicia, inicia afuera, no aquí".

Sobre esto, Carlos Águila le dirá que lo mejor es que cada uno vaya a su ritmo, pero ella reafirmará su postura: "Yo creo que afuera me vas a gustar más que aquí. Aquí estamos viviendo vida matrimonial".

Volverías con tu ex? 2

Una dinámica al límite

Por otro lado, Julio César Rodríguez encabezará una dinámica donde los participantes serán puestos a prueba por sus propios compañeros, con preguntas incómodas.

Tras esta actividad, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán su primera pelea, luego de lo dicho anteriormente.