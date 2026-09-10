Noelia Márquez le pedirá una definición a Austin Palao por Bárbara Córdoba en coqueto momento

10 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 59 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez y Austin Palao protagonizarán un tierno momento.

Luego de la fiesta, ambos se quedarán en la Cabaña de las Tentaciones y ella le preguntará cuál es su vínculo con Bárbara Córdoba: "Yo hablaría con Bárbara y le diría '¿Sabes qué? Me pasa esto, esto...".

Sin embargo, la española querrá ir más a fondo y le dirá directamente que quiere saber si seguirá su acercamiento con la trasandina o quiere jugársela por ella".

Volverías con tu ex? 2

Noelia Márquez cuestionará a Manuel González

Por otro lado, Noelia Márquez tendrá un nuevo enfrentamiento con Camila Nash, donde ella le dirá que lo pasó muy bien en la fiesta, haciendo referencia al beso que se dio con Manuel González.

Tras esta situación, la española le pedirá explicaciones a su expareja por la situación ocurrida, provocando un tenso momento.