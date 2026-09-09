"Fue súper humillante": Camila Nash rompió en llanto tras duro enfrentamiento con Tom Brusse

09 sept. 2026 - 23:26 hrs.

En el capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash rompió en llanto junto a sus amigas, luego de una tensa situación con Tom Brusse.

La influencer volvió a su habitación después de la actividad "Miradas que hablan", donde el marroquí la criticó fuertemente.

Flavia Laos se dio cuenta que su compañera estaba afectada y ella le contó qué le ocurría: "No sé ni por dónde empezar (me dijo) 'que no te quiero, mentirosa, que no asume nada'".

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Camila Nash

Posteriormente, Camila Nash le contó a Flavia Laos y a Luis Mateucci que se sentía ingenua por haber confiado en Tom Brusse y la peruana decidió abrazarla: "Eres demasiado para él, eres una súper persona".

Ya un poco más tranquila, la influencer explicó qué era lo que más le dolía: "Esa invalidación emocional me duele, yo me sentí burlada, yo me sentí engañada, yo. Capaz tú no lo hiciste, pero yo lo sentí, por qué no tengo derecho a sentirme de alguna manera. Empieza a tratarme mal, fue súper humillante, súper cruel".