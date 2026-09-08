"Me encanta Flavia": Luis Mateucci cerró la puerta a la posibilidad de un romance con Noelia Márquez

08 sept. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez y Luis Mateucci tuvieron una cita, la cual terminó de una forma inesperada.

En primera instancia, el argentino le pidió a la española que le contara más sobre sus orígenes y ella fue directamente al grano.

"Eres un chico, desde el primer momento que entré, me fijé y nada, yo te quiero conocer y pasa que te he visto que estás avanzado con Flavia. También pienso que no te gusta mojarte del todo", lanzó.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Luis Mateucci

Rápidamente, Luis Mateucci destacó lo guapa que era su compañera y luego le explicó su situación: "A mí me gustan las chicas españolas, pero sí, es verdad que estoy con Flavia bastante avanzado, me gusta, nos llevamos bien".

Sin embargo, Noelia Márquez no perdió la esperanza y luego de describirle cómo le gustaban los hombres, le preguntó directamente si tenía una posibilidad con él.

El argentino escuchó atentamente, pero terminó rechazando a la española: "Vos sos hermosa, te repito, si estuviera solo, eres una chica que me encantaría conocer, pero estoy con Flavia, estoy cerrado a conocer desde otro aspecto. Desde la parte del amor no puedo, me encanta Flavia".