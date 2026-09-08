"Me encanta Flavia": Luis Mateucci cerró la puerta a la posibilidad de un romance con Noelia Márquez
En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez y Luis Mateucci tuvieron una cita, la cual terminó de una forma inesperada.
En primera instancia, el argentino le pidió a la española que le contara más sobre sus orígenes y ella fue directamente al grano.
"Eres un chico, desde el primer momento que entré, me fijé y nada, yo te quiero conocer y pasa que te he visto que estás avanzado con Flavia. También pienso que no te gusta mojarte del todo", lanzó.
La respuesta de Luis Mateucci
Rápidamente, Luis Mateucci destacó lo guapa que era su compañera y luego le explicó su situación: "A mí me gustan las chicas españolas, pero sí, es verdad que estoy con Flavia bastante avanzado, me gusta, nos llevamos bien".
Sin embargo, Noelia Márquez no perdió la esperanza y luego de describirle cómo le gustaban los hombres, le preguntó directamente si tenía una posibilidad con él.
El argentino escuchó atentamente, pero terminó rechazando a la española: "Vos sos hermosa, te repito, si estuviera solo, eres una chica que me encantaría conocer, pero estoy con Flavia, estoy cerrado a conocer desde otro aspecto. Desde la parte del amor no puedo, me encanta Flavia".
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