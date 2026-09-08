Tonka Tomicic entregó los detalles: Tom Brusse terminó en enfermería tras exigente prueba de salvación

08 sept. 2026 - 23:48 hrs.

En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, tres parejas tuvieron que enfrentar la prueba de salvación para no ir a la prueba de eliminación.

En esta ocasión, los hombres tuvieron que realizar la gran parte del circuito, el cual constaba de una red en altura y un laberinto muy complejo.

Tom Brusse se mostró muy cansado con el pasar del tiempo de la competencia, pero logró terminarla. Sin embargo, cuando Camila Nash se acercó a festejar, él estaba exhausto.

La explicación de Tonka Tomicic

Tras lo anterior, todos los participantes se juntaron y Tonka Tomicic les entregó las razones por las cuales Tom Brusse no estaba presente.

Volverías con tu ex? 2

"Tom lo dio todo, absolutamente todo, tuvo que ir a enfermería, está siendo atendido por nuestro cuerpo médico, hay nada de qué preocuparse, solamente es un chequeo para que esté de vuelta lo antes posible", explicó la animadora.