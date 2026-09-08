Tonka Tomicic entregó los detalles: Tom Brusse terminó en enfermería tras exigente prueba de salvación
En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, tres parejas tuvieron que enfrentar la prueba de salvación para no ir a la prueba de eliminación.
En esta ocasión, los hombres tuvieron que realizar la gran parte del circuito, el cual constaba de una red en altura y un laberinto muy complejo.
Tom Brusse se mostró muy cansado con el pasar del tiempo de la competencia, pero logró terminarla. Sin embargo, cuando Camila Nash se acercó a festejar, él estaba exhausto.
La explicación de Tonka Tomicic
Tras lo anterior, todos los participantes se juntaron y Tonka Tomicic les entregó las razones por las cuales Tom Brusse no estaba presente.
"Tom lo dio todo, absolutamente todo, tuvo que ir a enfermería, está siendo atendido por nuestro cuerpo médico, hay nada de qué preocuparse, solamente es un chequeo para que esté de vuelta lo antes posible", explicó la animadora.
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