Noelia Márquez confesará su interés por Luis Mateucci con coqueta pregunta: "Estás abierto a..."

08 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez tendrá una romántica con Luis Mateucci, donde se lanzarán coquetos comentarios.

La española será la primera en expresarle su interés al argentino: "Eres un chico que desde el primer momento que entré... me fijé".

Tras lo anterior, le hará una importante pregunta: "Quería saber si realmente te gusto o estás abierto a conocer a alguien".

Volverías con tu ex? 2

"No, vos sos hermosa", lanzará de vuelta Luis Mateucci, un poco nervioso.

La pelea de Rai Cerda y Faloon Larraguibel

Por otro lado, Noelia Márquez frenará en seco a Camila Nash por referirse a ella como la "nueva" y ella tendrá una fuerte respuesta de vuelta.

Finalmente, Rai Cerda se molestará muchísimo con un comentario que le lanzará Faloon Larraguibel a Luis Mateucci.