"Una falta de respeto": Noelia Márquez cuestionará a Manuel González por apasionado beso con Camila Nash

10 sept. 2026 - 00:57 hrs.

En el avance del capítulo 59 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez y Manuel González tendrán una tensa conversación por Camila Nash.

Todo comenzará cuando el español le diga a su expareja que él le tiene mucho cariño, pero que no se pase con su reacción por su beso con la influencer chilena.

Sin embargo, ella se mostrará bastante enojada por la situación: "Te importa un mínimo respetar, que tu te vayas con una tía, en un día que llevas... ¿Tú pensaste en algún momento en mí? Lo que hiciste anoche es una falta de respeto, si no lo puedes aceptar, quizás el problema lo tienes tú, yo ya sabía esto, yo sé cómo tú te comportas".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno se enterará de la verdad

Por otro lado, Bárbara Córdoba y Tom Brusse le dirán a Nicole Moreno que se siente junto a ellos, pues tienen algo que decirle.

Ambos le revelarán a la modelo fitness lo que pasó entre Manuel González y Camila Nash y ella se cuestionará su amistad con la influencer.