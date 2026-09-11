Discusión laboral de Emilia y Daniel terminará con los hermanos peleados en el capítulo 20 de La Baronesa

11 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 20 de La Baronesa, a Emilia (Octavia Bernasconi) no le gustará nada la irresponsabilidad de su hermano, que dejó la cocina tirada sin dar una buena justificación al respecto.

"Estas no son horas de llegar, Daniel. Te llamé un montón de veces", le dirá la joven, quien pese a ser menor, es la encargada de que todo funcione a la perfección en el "Doña Aurora".

Daniel (Francisco Reyes Cristi) no querrá dar detalles de por qué se fue intempestivamente. "Sé que me equivoqué, pero nunca llego tarde. Perdón, hermanita, pero esto no es ninguna cárcel. Yo si salgo de acá es porque tengo que hacer algo importante, y por si acaso, dejé al Luchito cubriéndome".

La Baronesa / Mega

La punzante frase de Daniel

Pero pronto, la conversación se saldrá de los límites profesionales y entrará en un peligroso terreno personal porque Daniel reprochará a Emilia por su traición.

"Parece que no te has dado cuenta del daño que has causado al Nico, la Paula y nosotros con tus mentiras".