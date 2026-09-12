"Lo mío con la Ema va en serio": Manuel sorprenderá a Teresa con inesperada confesión en Reunión de Superados

12 sept. 2026 - 18:01 hrs.

En el avance del capítulo 193 de Reunión de Superados, Teresa (Elisa Zulueta) recibirá en su oficina a Manuel (Mario Horton), quien le impactará con una importante noticia.

Y es que el publicista le hará saber su satisfacción porque haya llamado a Ema (Constanza Mackenna) para disculparse de sus episodios de celos, malos comentarios y golpes.

La bomba que lanzará Manuel

Tomándose de aquello, el amigo de Coke (Diego Muñoz) le pedirá que deje su mala actitud con quien actualmente es su "pinche", puesto que dirá estar cansado de malos ratos.

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"Esa Teresita está muerta y enterrada", dirá la hija de Jaime (Francisco Reyes), satisfaciendo así el deseo de su expareja.

Será en ese preciso momento en que Manuel lanzará una verdadera bomba: "Qué bueno, porque lo mío con la Ema va en serio".

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