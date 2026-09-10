"Un personaje de la tele...": Reunión de Superados hizo divertida referencia a Robin de Generación 98'

10 sept. 2026 - 15:40 hrs.

En el capítulo 191 de Reunión de Superados, los personajes de Jaime y Tomás tuvieron una divertida interacción mientras hablaban de Tere y que no pasó desapercibida para los más atentos.

Astaburuaga le dio una oportunidad al profesor para ser pareja de su hija y prometió no entrometerse como pasó con el piloto de meses atrás. Esto dio espacio a una conversación que traspasó la ficción e hizo referencia a otra de las teleseries nocturnas de Mega.

Jaime hablaba de los desequilibrios emocionales de Tere y Tomás aseguró que él también lidia con su salud mental.

Reunión de Superados / Mega

"¿Usted se deprime? Pero si los hombres no tenemos espacio para deprimirnos, o sea, tenemos que estar siempre al pie del cañón e ir para adelante... A no ser que sea colipato. ¿No estará usando a la Teresita como pantalla? (...) Siempre le he encontrado la cara un poco gay. Sí, me recuerda a un personaje de la tele que era entero gay", comentó Jaime con poco tino.

"Sí, no sé de quién está hablando, pero mire, sí soy un poco bi... bipolar", contestó el profesor.

La broma era una clara referencia al personaje de Robin Valdivia, que el mismo Gabriel Urzúa interpretó en Generación 98' y en la serie spin-off I Love Robin. En las producciones era un enfermero abiertamente homosexual que se llevaba muy bien con Arturo, un arquitecto que vivía en el centro de reposo donde trabajaba.

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