Manuel revelará casualmente sexo del bebé de Josefina y Coke: Así reaccionará Matilde en Reunión de Superados

12 sept. 2026 - 14:30 hrs.

En el avance del capítulo 193 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) se encontrará con Matilde (Ignacia Baeza) en el Thomas Campbell School.

Los apoderados aprovecharán la instancia de conversar del embarazo de Josefina (Luz Valdivieso), donde la abogada mostrará su empatía con el momento que vive la sexóloga.

El desliz de Manuel

En ese mismo momento es que el publicista le dirá que estuvo a punto de perder al bebé que esperaba de Coke (Diego Muñoz), entendiendo la buena postura de Matilde.

Mega

De manera totalmente involuntaria, el ex de Tere (Elisa Zulueta) mencionará que Josefina tiene en su vientre un varón que traerá los genes de su amigo.

"¿Qué? ¿Es un niño?", será la reacción de la amiga de Javiera (Daniela Ramírez) al enterarse de la noticia.

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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