"No te vuelvas a reír de mí": Javier dio dura advertencia a Emilia tras ver el video con Nico en La Baronesa
En el capítulo 21 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) iba a contar la verdad de su matrimonio apresurado con Emilia (Octavia Bernasconi), pero ella lo evitó, callándolo con un beso.
Según la joven, no volvería a encontrarse con Nicolás (Andrew Bargsted) y su prometido decidió mantener silencio sobre la apuesta y la casa. El peligro había pasado por el momento.
Javier pone las reglas
La familia decidió dejar a los novios a solas y así es como llegó el momento en que Emilia dio explicaciones por el video: "Me dijo que el Nico iba a desaparecer si es que yo me casaba contigo".Ir a la siguiente nota
"Me prometiste frente a toda tu familia que no se va a volver a repetir y yo elijo creer tu versión. Pero no te vuelvas a reír de mí, Emilia, porque una cosa es que tú no me ames todavía y otra muy distinta es que me faltes el respeto", le advirtió Toledo.
Y al finalizar, dio un consejo más: "No me vuelvas a dar un beso sin avisarme. Ley pareja no es dura".Ve el capítulo en
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