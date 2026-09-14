"No te vuelvas a reír de mí": Javier dio dura advertencia a Emilia tras ver el video con Nico en La Baronesa

14 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 21 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) iba a contar la verdad de su matrimonio apresurado con Emilia (Octavia Bernasconi), pero ella lo evitó, callándolo con un beso.

Según la joven, no volvería a encontrarse con Nicolás (Andrew Bargsted) y su prometido decidió mantener silencio sobre la apuesta y la casa. El peligro había pasado por el momento.

La Baronesa / Mega

Javier pone las reglas

La familia decidió dejar a los novios a solas y así es como llegó el momento en que Emilia dio explicaciones por el video: "La Paula llegó al restaurant a hablar conmigo y me asustó. Me dijo que el Nico iba a desaparecer si es que yo me casaba contigo".

"Me prometiste frente a toda tu familia que no se va a volver a repetir y yo elijo creer tu versión. Pero no te vuelvas a reír de mí, Emilia, porque una cosa es que tú no me ames todavía y otra muy distinta es que me faltes el respeto", le advirtió Toledo.

Y al finalizar, dio un consejo más: "No me vuelvas a dar un beso sin avisarme. Ley pareja no es dura".