"Es como una víbora": Andrea siente un profundo rechazo por Francesca en La Baronesa

14 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 21 de La Baronesa, los Toledo querían llevar a Clara (Lorena Bosch) hasta su casa, pero Francesca (Katyna Huberman) se les adelantó y pasó a buscarla en su auto.

La madre de Nicolás (Andrew Bargsted) ya había tenido un tenso primer encuentro con Andrea (Catalina Guerra), y al verse las caras nuevamente, esa incomodidad se hizo sentir.

Andrea comentó que ambas debían ser muy amigas para no dejarse de hablar después del quiebre en la relación de sus hijos. "Tiene razón. Nuestra amistad está por encima de todo", afirmó Francesca sin dejarse intimidar y antes de alargar la conversación, se fueron.

La Baronesa / Mega

Una mala sensación

Una vez a solas, Samuel (Francisco Ossa) escuchó a su esposa despotricar contra Francesca.

"No es que me haya caído mal... Es como una sensación, una energía; es como una víbora. Tú no lo sientes porque eres hombre. Hay cosas que solo las mujeres detectamos", mencionó.