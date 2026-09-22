Confía ciegamente en Luciano: Conoce a Antonia Arizmendi, el personaje de Sigrid Alegría en Prohibida Obsesión

22 sept. 2026 - 10:15 hrs.

Este próximo lunes 28 de septiembre llegará a las pantallas Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que mostrará cómo una inesperada relación puede poner en jaque una vida que parecía completamente estable.

La historia seguirá a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha formado una familia junto a Antonia (Sigrid Alegría) y que disfruta de una vida consolidada, tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, toda esa tranquilidad comenzará a tambalear cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien iniciará una aventura que irá mucho más allá de lo que esperaba, poniendo en riesgo su matrimonio, su familia y todo lo que ha construido.

Prohibida Obsesión / Mega

Sigrid Alegría como Antonia Arizmendi

Una de las actrices protagónicas de esta nueva teleserie será Sigrid Alegría, quien dará vida a Antonia Arizmendi.

En la ficción, Arizmendi es una mujer exitosa, madre de dos hijos y profundamente enamorada de su marido, Luciano, a quien admira y considera el compañero ideal para su vida.

Prohibida Obsesión / Mega

Esta admiración también será compartida por su padre, Hernán Arizmendi (Osvaldo Silva), quien tendrá una gran opinión de su yerno y lo definirá como "un crack".

Sin embargo, la aparente familia perfecta comenzará a desmoronarse con la llegada de Bárbara, poniendo en serio riesgo los años de matrimonio que Antonia y Luciano han construido juntos.

No te pierdas el gran estreno de Prohibida Obsesión, este próximo lunes 28 de septiembre, desde las 22:00 horas.

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