Con vecinos de la zona: Así se grabó el triunfal regreso de Tito a Loncoche en Reunión de Superados

22 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Tito (Claudio Castellón) vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Con el objetivo de subirle el ánimo, Jaime (Francisco Reyes) y Hingilberto (Luis Dubó) llevaron al exfutbolista hasta su ciudad natal, Loncoche, donde le prepararon un emotivo homenaje en reconocimiento a toda su trayectoria profesional.

El backstage

El equipo digital de Mega estuvo presente durante las grabaciones de esta escena y conversó con el actor Claudio Castellón, quien entregó sus impresiones sobre este especial momento.

Reunión de Superados / Mega

"Es muy entretenido, se van mezclando las cosas porque además gente en la vida real es muy cariñosa, porque nuestra teleserie ha gustado mucho afortunadamente", comenzó diciendo.

Junto con esto, Castellón contó que algunos vecinos de la ciudad participaron como extras durante la grabación. "Se portaron muy bien todas las personas. También algunos vecinos colaboraron como extra, así que ha sido una jornada muy linda", expresó.

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