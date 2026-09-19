Con una incómoda exigencia: Así fue el tenso reencuentro de Matilde y Josefa en Reunión de Superados
Esta semana, Josefa (Luz Valdivieso) y Matilde (Ignacia Baeza) protagonizaron un tenso reencuentro en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.
La abogada llegó de sorpresa a la oficina de la psicóloga para hacerle una incómoda petición. A continuación, te contamos cómo se desarrolló este esperado encuentro.
La tensa conversación entre Josefa y Matilde
Luego de la intensa pelea que protagonizaron en el centro comercial, Matilde reunió el valor para visitar a Josefa, siendo la primera vez que se encontraba con ella desde que descubrió su embarazo.
Al borde de las lágrimas, la abogada comenzó asegurando que todos los conflictos entre ambas han sido provocados por Coke (Diego Muñoz), a quien responsabiliza por la situación y considera un hombre irresponsable por no haber prevenido el embarazo.
Tras esto, Matilde le reveló la verdadera razón de su visita y le hizo una difícil petición. "Te voy a pedir un favor, para mí es súper difícil hacerlo. Yo no quiero que mis hijos sepan de tu embarazo, ellos no lo van a saber, no pueden saberlo ¿Ok?", señaló, argumentando que esta noticia podría afectar profundamente a sus hijos.
Dolida por la exigencia, Josefa finalmente aceptó mantener en secreto su embarazo ante Domingo y Ponchi. Sin embargo, también dejó claro que no está dispuesta a mentirle a su futuro hijo respecto a Coke y la familia que formó anteriormente.Ir a la siguiente nota
Finalmente, el tono tenso de la conversación comenzó a cambiar cuando Matilde le reveló que a su difunto marido le hubiese gustado que su próximo hijo, si fuera hombre, se llamara Carlos, una confesión que terminó emocionando y dejando un tanto contenta a Josefa.
No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.