Con una incómoda exigencia: Así fue el tenso reencuentro de Matilde y Josefa en Reunión de Superados

19 sept. 2026 - 10:30 hrs.

Esta semana, Josefa (Luz Valdivieso) y Matilde (Ignacia Baeza) protagonizaron un tenso reencuentro en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La abogada llegó de sorpresa a la oficina de la psicóloga para hacerle una incómoda petición. A continuación, te contamos cómo se desarrolló este esperado encuentro.

La tensa conversación entre Josefa y Matilde

Luego de la intensa pelea que protagonizaron en el centro comercial, Matilde reunió el valor para visitar a Josefa, siendo la primera vez que se encontraba con ella desde que descubrió su embarazo.

Reunión de Superados / Mega

Al borde de las lágrimas, la abogada comenzó asegurando que todos los conflictos entre ambas han sido provocados por Coke (Diego Muñoz), a quien responsabiliza por la situación y considera un hombre irresponsable por no haber prevenido el embarazo.

Tras esto, Matilde le reveló la verdadera razón de su visita y le hizo una difícil petición. "Te voy a pedir un favor, para mí es súper difícil hacerlo. Yo no quiero que mis hijos sepan de tu embarazo, ellos no lo van a saber, no pueden saberlo ¿Ok?", señaló, argumentando que esta noticia podría afectar profundamente a sus hijos.

Reunión de Superados / Mega

Dolida por la exigencia, Josefa finalmente aceptó mantener en secreto su embarazo ante Domingo y Ponchi. Sin embargo, también dejó claro que no está dispuesta a mentirle a su futuro hijo respecto a Coke y la familia que formó anteriormente.

Finalmente, el tono tenso de la conversación comenzó a cambiar cuando Matilde le reveló que a su difunto marido le hubiese gustado que su próximo hijo, si fuera hombre, se llamara Carlos, una confesión que terminó emocionando y dejando un tanto contenta a Josefa.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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