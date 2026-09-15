Reunión de Superados - Capítulo 194: Matilde se reencuentra con Josefa
En este capítulo de Reunión de Superados, Xiomara (Rossanny Lanza) se convierte en víctima de Max (Álvaro Espinoza) y no tiene más remedio que abandonar la casa de Javiera (Daniela Ramírez).
La asesora del hogar tiene una triste despedida con los niños, mientras Javiera le recalca que todos juntos son una familia.
Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) se reúne con Manuel (Mario Horton) y le exige que le revele la verdad sobre lo que conversó con su madre.
Matilde se reencuentra con Josefa
Además, Matilde (Ignacia Baeza) tiene un inesperado reencuentro con Josefa (Luz Valdivieso), a quien no ve desde la pelea que protagonizaron en el centro comercial.
La presencia de la abogada deja completamente en shock a la psicóloga, en un encuentro que podría traer graves consecuencias para ambas.Ve el capítulo en
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