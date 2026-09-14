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Reunión de Superados - Capítulo 193: La confesión de Manuel a Tere sobre Ema

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) amenaza a Xiomara (Rossanny Lanza) con denunciarla por no tener su documentación al día si decide testificar en su contra durante el juicio por la custodia de su hija.

Producto de esta grave situación, la asesora del hogar toma una drástica decisión que deja en shock a Javiera (Daniela Ramírez).

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Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) le miente a Domingo (Beltrán Izquierdo) para evitar que descubra que Josefa (Luz Valdivieso) está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).

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La confesión de Manuel a Tere sobre Ema

Además, Manuel (Mario Horton) felicita a Tere (Elisa Zulueta) por haberle pedido perdón a Ema (Constanza Mackenna) luego de la pelea que protagonizaron.

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Tras esto, el publicista aprovecha la oportunidad para confesarle que su relación con Ema va en serio, una revelación que deja completamente descolocada a su expareja.

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