¿Qué día y a qué hora se estrena la teleserie Prohibida Obsesión?

21 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Cada vez falta menos para el esperado estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que llegará a las pantallas con una historia donde una inesperada decisión podría cambiarlo todo.

Bajo la premisa "Una noche lo puede cambiar todo", la producción presenta a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que lleva una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría) y que ha logrado consolidarse tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, su aparente tranquilidad llegará a su fin cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien vivirá una aventura que terminará alterando profundamente su vida y poniendo en riesgo todo lo que ha construido.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Cuándo y a qué hora se estrena Prohibida Obsesión?

El primer capítulo de Prohibida Obsesión se estrenará este próximo lunes 28 de septiembre, en horario prime, a partir de las 22:00 horas.

Recuerda que podrás disfrutar de este estreno a través de la señal de aire de Mega y de forma digital en Mega.cl y MegaGO.

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