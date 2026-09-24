Antonia tendrá un fuerte conflicto con Coca por su relación con Hernán en Prohibida Obsesión

24 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Este próximo lunes 28 de septiembre llegará a las pantallas Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, con una historia que pondrá a prueba a una familia que parecía tener su vida completamente bajo control.

La producción tendrá como protagonista a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha construido una vida estable junto a Antonia (Sigrid Alegría), formando una familia y consolidando su carrera profesional.

Pero la llegada de Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años, cambiará por completo el rumbo de su vida. Lo que comenzará como una aventura terminará poniendo en riesgo su matrimonio, su familia y todo lo que ha construido durante años.

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia chocará con Coca por su relación con Hernán

Además de la llegada de Bárbara, Antonia enfrentará otro conflicto debido a Coca (Lorena Capetillo), la actual pareja de su padre, Hernán (Osvaldo Silva).

Prohibida Obsesión / Mega

Ambas trabajarán en la misma empresa familiar, aunque ocuparán distintas posiciones dentro de ella. Sin embargo, como Coca no proviene de una familia con privilegios, Antonia estará convencida de que su relación con Hernán responde únicamente a un interés económico.

Esta situación provocará diversas discusiones entre Antonia y su padre, quien rechazará sus acusaciones y dejará claro que ambas son importantes para él. "En la oficina, la Coca podrá ser tu subalterna. Pero en mi vida, las dos son igualmente importantes", manifestará el empresario.

Prohibida Obsesión / Mega

Pese a esto, Antonia estará decidida a sacar a Coca de la empresa y buscará cualquier oportunidad que le permita conseguirlo.

No te pierdas el gran estreno de Prohibida Obsesión, este próximo lunes 28 de septiembre, desde las 22:00 horas.

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