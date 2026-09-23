Sigrid Alegría ad portas del estreno de Prohibida Obsesión este 28 de septiembre: "Tenemos un elenco precioso"

23 sept. 2026 - 18:40 hrs.

Sigrid Alegría fue al estudio de Meganoticias Alerta para promocionar el estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que protagoniza junto a Fernanda Finsterbusch y Diego Muñoz.

En la ficción, la actriz interpreta a Antonia Arizmendi, una exitosa mujer que tiene una vida perfecta: brilla en su trabajo y tiene una sólida relación con Luciano (Diego Muñoz), el padre de sus hijos. Sin embargo, tantos años de tranquilidad comenzarán a crear monotonía en su matrimonio hasta que todo se derrumbe.

"Todos me decían, 'ay, tu matrimonio es perfecto, llevan 20 años, tu marido es como tu mejor amigo, tus hijos estás sanos de alma'. Todo parecía bien, buena situación económica, una empresa familiar que nos va bien también y todo es tan perfecto, tan perfecto que se puso aburrido", señaló sobre su personaje.

Meganoticias / Mega

"Poco tenemos en común, pero si hay una cosa donde nos hacemos amigas es en esta mujer poderosa o empoderada, una mujer que se hace cargo de su vida, que se hace cargo de sus nietos, que se hace cargo de sus errores. No le cuesta pedir perdón, siempre quiere aprender un poco más, no le tiene miedo a las generaciones, siempre trata de estar al día", agregó.

Las expectativas antes del estreno

Prohibida Obsesión es una historia mucho más adulta y se va a estrenar inmediatamente después de Reunión de Superados, que tiene un tono cómico en comparación.

Al respecto, la actriz aseguró que el equipo de la teleserie ha podido contar con un termómetro previo que augura buenas reacciones al primer capítulo: "Mientras estamos grabando, nuestro primer público son los 50 técnicos que nos rodean, entonces escuchamos los 'oh', 'ah' y decimos, 'vamos bien'".

"Tenemos un elenco precioso. Está Andrés Velasco, está la Mónica Godoy que vuelve a las canchas (ha sido un agrado trabajar con ella después de tantos años), está la Celine (Reymond), el Nico Poblete, tenemos a nuestra 'Loretana' Capetillo y tenemos un ramillete de gente joven que viene llena de frescura", cerró.

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