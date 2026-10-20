"Yo tampoco quiero seguir contigo": Rai Cerda y Faloon Larraguibel terminarán su relación
En el avance del capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, los conflictos continuarán entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda y tomarán una impactante decisión.
El primero en hablar será el ingeniero, quien se mostrará muy dolido y acusará manipulación de parte de la animadora.
"Como me dijiste, toma tus cosas y te vas, hazlo, ya me dijiste. No te dolió un pelo decirme todo lo que me dijiste allá afuera, que no quieres más, que no aguantas más, que ya no sientes lo mismo, viniste no sé si a manipularme, pero también a abrirme los ojos con esas cosas".
¡Todo se derrumbará entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel!
"¡Por qué sigues haciéndome eso, deja de volverme loca!", lanzará Faloon Larraguibel, bastante ofuscada.
Sin embargo, ninguno de los dos logrará entenderse y Rai Cerda será claro: "Si tú no quieres seguir conmigo, okey, yo tampoco quiero seguir contigo".
Ella lo escuchará atentamente y solo se remitirá a decir que "sí", con los ojos llenos de lágrimas.
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