"Yo tampoco quiero seguir contigo": Rai Cerda y Faloon Larraguibel terminarán su relación

20 oct. 2026 - 00:43 hrs.

En el avance del capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, los conflictos continuarán entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda y tomarán una impactante decisión.

El primero en hablar será el ingeniero, quien se mostrará muy dolido y acusará manipulación de parte de la animadora.

"Como me dijiste, toma tus cosas y te vas, hazlo, ya me dijiste. No te dolió un pelo decirme todo lo que me dijiste allá afuera, que no quieres más, que no aguantas más, que ya no sientes lo mismo, viniste no sé si a manipularme, pero también a abrirme los ojos con esas cosas".

Volverías con tu ex? 2

¡Todo se derrumbará entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel!

"¡Por qué sigues haciéndome eso, deja de volverme loca!", lanzará Faloon Larraguibel, bastante ofuscada.

Sin embargo, ninguno de los dos logrará entenderse y Rai Cerda será claro: "Si tú no quieres seguir conmigo, okey, yo tampoco quiero seguir contigo".

Ella lo escuchará atentamente y solo se remitirá a decir que "sí", con los ojos llenos de lágrimas.