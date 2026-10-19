Actores de La Baronesa lanzan sus teorías sobre quién atacó a Clara: "Somos todos sospechosos"

19 oct. 2026 - 21:00 hrs.

La desaparición de Clara (Lorena Bosch) se ha convertido en el principal misterio que marcará los próximos capítulos de La Baronesa, la teleserie diurna de Mega.

La esposa de Antonio (Carlos Díaz) sufrió un golpe en la cabeza que la hizo caer al mar, en un hecho provocado por una misteriosa persona. Este momento desató una serie de teorías entre los espectadores, quienes intentan descubrir quién está detrás del ataque.

El backstage de la escena

El equipo digital de Mega asistió a la grabación de esta escena y conversó con parte del elenco, cuyos integrantes compartieron sus propias teorías sobre la identidad de la persona responsable.

La Baronesa / Mega

"Obviamente que mi personaje Antonio no es porque eres un santo", expresó Carlos Díaz.

Tras esto, el propio Díaz y Francisco Reyes Cristi comenzaron a especular sobre los posibles sospechosos. "Yo creo que la gente va a culpar a mi hijo, a Aurora. Van a culpar a León, no a Antonio jamás, porque Antonio quiere mucho a Clara. Yo creo que Andrea también puede ser", comentaron.

"Somos todos sospechosos. Yo me acordaba cuando mi mamá grabaron el final de La Madrastra, y todos tuvieron que cuando mi mamá grabaron el final de La madrastra y todos tuvieron que ser el final, ¿se acuerdan? Entonces, ahora es más o menos así", señaló Catalina Guerra.

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