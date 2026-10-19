"Tienes que respetarla": Javier exigirá a su padre no hacerle daño a Andrea en el capítulo 44 de La Baronesa

19 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 44 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) se encontró con su madre llorando en casa luego de que Samuel (Francisco Ossa) volviera.

Molesto, le pedirá que su presencia no altere más el estado de ánimo de Andrea (Catalina Guerra) porque con los últimos acontecimientos, Samuel les falló: "Me va a costar mucho volver a creer en tiempo de todo lo que ha pasado".

"El que está en falta eres tú"

Su padre entonces le pidió ayuda para arreglar el vínculo familiar y Javier le dio una sola respuesta: "Parte por no hacerle más daño a la mamá, no confundirla más, dejarla tranquila".

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En ese aspecto, Samuel le asegurará que lo que menos quiere es darle falsas esperanzas a Andrea de que eventualmente podrían volver.

"Entonces no lo hagas. Si tu decisión es quedarte en la casa, respétala. El que está en falta eres tú, no ella", insistirá su hijo.