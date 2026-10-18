Recordado actor de Pobre Novio se incorporó a La Baronesa: Conoce de quién se trata

18 oct. 2026 - 09:30 hrs.

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de La Baronesa, que marcó el debut de un destacado actor nacional en la teleserie.

Se trata de Etienne Bobenrieth, de 44 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en el Área Dramática de Mega.

Entre sus participaciones destacan Eres Mi Tesoro (2015), Te Doy La Vida (2016), Perdona Nuestros Pecados (2017), Isla Paraíso (2018) y Juego de Ilusiones (2023).

Sin embargo, uno de sus roles más recordados fue en Pobre Novio (2021), donde interpretó a Santiago García Flores, un hombre que se volvió viral en todo el país tras ser abandonado por su esposa en el altar.

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El nuevo personaje de Etienne Bobenrieth

En La Baronesa, Etienne Bobenrieth interpreta al fiscal Gabriel Domínguez, quien estará a cargo de liderar la investigación por la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

En su primera aparición, Gabriel llegó hasta la mansión de Aurora (Loreto Valenzuela) para interrogar al círculo cercano de la desaparecida. Sin embargo, recibió diversos testimonios que presentaban inconsistencias entre sí.

La Baronesa / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a jueves, desde las 16:45 horas.

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