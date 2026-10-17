Quedó en shock: Este será el secreto que descubrirá Emilia en el próximo capítulo de La Baronesa

17 oct. 2026 - 18:36 hrs.

Emilia (Octavia Bernasconi) descubrirá un gran secreto en la próxima entrega de La Baronesa, la exitosa teleserie diurna de Mega.

Tal como se muestra en el avance del capítulo de este lunes, la joven se dará cuenta de que Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) están discutiendo en la oficina del restaurante, por lo que decidirá acercarse a la puerta para escuchar su conversación.

Emilia se entera del secreto entre Daniel y Francesca

Luego de especular sobre la desaparición de Clara (Lorena Bosch), Daniel se acercará abruptamente a la terapeuta para besarla y le confesará: "Ahora más que nunca yo te necesito".

La Baronesa / Mega

Sin embargo, Francesca frenará sus intenciones y le dirá: "Dani, desde el momento en que a ti se te ocurrió contarle lo nuestro a León, esto se acabó".

Esta inesperada declaración dejará completamente en shock a Emilia, quien no tenía ningún indicio del romance secreto entre su hermano y la amiga de su madre.

¿Qué hará Emilia tras enterarse de este secreto? Descúbrelo en los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a jueves, desde las 16:45 horas.

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