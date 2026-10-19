¡Nueva evidencia se tomará el caso! La policía hará hallazgo en el mar en el capítulo 44 de La Baronesa

19 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 44 de La Baronesa, el fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) se trasladará al muelle junto al hotel porque un equipo de peritos investiga los últimos pasos de Clara (Lorena Bosch) antes de desaparecer.

El comisario a cargo le entregará unos binoculares y le apuntará hacia el mar. Unos buzos sacarán del agua evidencia clave en el caso.

¿Todo cambiará en la investigación?

Se tratará del vestido azul que Clara llevaba puesto durante la fiesta de matrimonio y con el cual cayó al mar tras ser golpeada por un remo.

La Baronesa / Mega

Esto abrirá muchos flancos sobre qué le pudo suceder a la madre de Emilia (Octavia Bernasconi), desde un presunto escape que no habría dejado huella con el robo de las cámaras de seguridad, a la participación de terceros en un presunto ataque.

¿El fiscal Santibáñez logrará dar con la tecla correcta en la investigación?