La Baronesa - Capítulo 43: Emilia se entera del secreto de Daniel

19 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela), León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz) se pusieron de acuerdo en las versiones que darán a la policía sobre la noche de la fiesta, mientras que al mismo tiempo sospechaban del otro por la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

Sin embargo, lo que comenzó como una investigación por presunta desgracia se tornó en un caso derechamente criminal.

El fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) supo que alguien robó el disco duro de las cámaras de seguridad del hotel. No hay ningún registro de las últimas 24 horas y probablemente ese alguien es quien hizo desaparecer a la madre de los Márquez.

La Baronesa / Mega

El secreto de Daniel

Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) discutían en la oficina del "Doña Aurora" cuando Emilia (Octavia Bernasconi) los escuchó y descubrió el romance secreto entre su hermano y la mejor amiga de su madre.

Por supuesto, no estuvo de acuerdo en que Daniel persistiera en esta relación, pero el chef se negó en rotundo a darse por vencido. Está enamorado hace años de Francesca y su hermana menor no tiene derecho de intervenir en su vida.