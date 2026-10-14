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La Baronesa - Capítulo 40: El más cruel desengaño

  • Por Mega

En este capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) presionó a Clara (Lorena Bosch) para que le revelara a Antonio (Carlos Díaz) que tenía un affaire con otro hombre, sin importar que en ese preciso momento fuera la fiesta de matrimonio de su hermana. 

Ante la insistencia, Clara siguió a su marido para contarle la verdad, pero en su lugar fue ella quien recibió una terrible noticia. 

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Detrás de la puerta, escuchó a Antonio declararle su amor incondicional a León (César Caillet) y tras atreverse a entrar en la habitación, los vio besándose. 

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Atentado en el muelle

Esa imagen la hizo darse cuenta de todas las señales que ignoró en el pasado, pero lo más doloroso fue contarle a Aurora (Loreto Valenzuela) y descubrir que ella siempre supo de la homosexualidad de Antonio. Es más, su suegra la instó a quedarse callada y hacer como si nada hubiera pasado.

Sin nadie en quien apoyarse, se fue a llorar sus penas al muelle. Alguien la siguió y pocos segundos después, el cuerpo de Clara se hundía en el mar. 

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