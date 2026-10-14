Emilia le hará una atrevida petición a Javier durante su noche de bodas en el capítulo 41 de La Baronesa

14 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 41 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) por fin podrán descansar tras la fiesta de matrimonio.

Pese a que los dos estarán en la misma habitación, cada uno estará ocupado desvistiéndose de sus elaborados trajes para la ceremonia. Sin embargo, la nieta de Aurora (Loreto Valenzuela) tendrá problemas con el cierre de su vestido.

¿Algo cambiará en Emilia?

Emilia le pedirá ayuda a su marido. "Sus deseos son órdenes. ¿Estás segura?", le preguntará Javier ante este gesto de intimidad inédito entre los dos.

La Baronesa / Mega

"Si no estuviera segura, no te lo estaría pidiendo", responderá ella con seguridad.

¿Será este el momento en que Emilia finalmente aceptará a Javier como su esposo o marcará una línea que no se debe cruzar?