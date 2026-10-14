Una búsqueda desesperada y falso escape: Todos irán tras los pasos de Clara en el capítulo 41 de La Baronesa

14 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 41 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) estará muy preocupada porque su amiga no aparece por ningún lado del hotel. La terapeuta sabe de la enorme presión que Clara (Lorena Bosch) tiene en sus hombros y le pedirá a Antonio (Carlos Díaz) que la ayude a encontrarla.

Sin embargo, el abogado actuará con una frialdad que extrañará a Francesca.

"¿Me estás...? Lo más raro es que tú estés así de tranquilo sin saber dónde está tu mujer. ¡Antonio, dónde está Clara!", le preguntará.

La Baronesa / Mega

Daniel tendrá su propia versión de los hechos

Daniel (Francisco Reyes Cristi) entrará por la fuerza en la habitación de Samuel (Francisco Ossa) y la encontrará vacía, llegando a una errónea conclusión.

Antonio le comunicará a Aurora (Loreto Valenzuela) y Paula (Francisca Armstrong) que su esposa no aparece, pero Daniel les dirá otra cosa: "No se la tragó la tierra, no desapareció. Esa mujer se arrancó con su amante".