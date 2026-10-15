"Eres mío y de nadie más": Andrea hará peligrosa declaración a Samuel en el capítulo 41 de La Baronesa

15 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 41 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) insistirá en reconquistar a su marido, pese a que él le dejó muy claro durante la fiesta que no está de ánimo para brindar con ella.

Escabulléndose en la habitación de hotel de Samuel (Francisco Ossa), Andrea no dará espacio a dudas y le dirá: "Yo esta noche quiero estar contigo".

Él, que ya no siente lo mismo por la mujer con la que pasó 30 años de su vida, replicará implacable: Pero yo no".

La Baronesa / Mega

¿Samuel deberá preocuparse?

Sin embargo, la frialdad de su marido no hará que Andrea dé un paso al costado en esta relación. De hecho, estará mucho más empecinada en recuperarlo y no permitirá que nadie más se le acerque.

"Tú eres mío y de nadie más", declarará antes de salir de la habitación.