¿Quién fue el responsable? Clara fue golpeada en el muelle y cayó al mar en La Baronesa

14 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 40 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) escapó de la fiesta, asqueada de tantas mentiras y con el corazón destrozado.

Escuchó a Antonio (Carlos Díaz) declararle su amor a León (César Caillet) y, si es que puede ser peor, no solo fue engañada por su marido, sino que Aurora (Loreto Valenzuela) lo sabía todo, desde incluso antes que ella llegara a ser parte de la familia.

Un desconocido atacante

Como su único lugar seguro siempre ha sido el mar, Clara fue al muelle a llorar sus penas, pero alguien más la seguía de cerca.

La Baronesa / Mega

Sin revelar su identidad, alguien se acercó a la madre de los Márquez provisto de un remo que había junto a las escaleras del embarcadero.

Con fuerza y sin aviso, Clara recibió un contundente golpe en la cabeza y cayó inconsciente al agua. ¿Alguien podrá salvarla de una muerte segura?