"Qué hacías encerrada con él?": León acorraló a Francesca por vínculo con Daniel

12 oct. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 39 de La Baronesa, León (César Caillet) encaró a Francesca (Katyna Huberman) por su romance con Daniel (Francisco Reyes Cristi).

"¿De dónde sacaste esta locura, te das cuenta de la acusación que me está haciendo, de dónde sacaste esta tontera?", lanzó la madre de Nicolás (Andrew Bargsted), desconociendo el vínculo.

"Yo a ti te conozco, sé perfecto como te pones cuando quieres cazar a una presa ¿Crees que no he visto tus miraditas con Daniel?", aseguró el médico.

La Baronesa

Francesca contra la espada y la pared

Francesca siguió simulando que nada pasaba con Daniel, pero León agregó un antecedente que la dejó bastante nerviosa.

"¿Qué hacías encerrada con él en su pieza el otro día?", expresó y continuó "nada bueno, me imagino".

Finalmente, ella se defendió: "Tú tienes que tener la cabeza muy podrida para estar pasándote estas imaginaciones por tu cuenta, en serio".