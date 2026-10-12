Daniel descubrió la traición de Clara con Samuel y le dio un ultimátum: "Él no se merece esto"
En el capítulo 39 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se enfureció al ver a Clara (Lorena Bosch) besando a Samuel (Francisco Ossa).
El chef se abalanzó sobre el padre de Javier (Simón Pesutic) y le exigió que soltara a a su madre, pero ella lo frenó en seco.
Tras lo anterior, Clara le pidió al esposo de Andrea (Catalina Guerra) que se retirara para poder hablar a solas con su hijo.
La decepción de Daniel
Ya solos, Clara le pidió disculpas a Daniel por la escena, pero él no estuvo de acuerdo: "Aquí a la única persona que tú le tienes que pedir perdón es a mi papá, él no se merece esto que le estás haciendo, no se lo merece".
Pese a lo anterior, ella le prometió a su hijo que le iba a explicar todo, pero cuando terminaran las celebraciones por el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi).
Finalmente, el chef le dijo a su madre que tenía dos opciones, contarle ella a Antonio o iba a tener que ser él el que revelara el secreto.Ve el capítulo en
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