Un beso prohibido: Daniel es testigo de la infidelidad de Clara con Samuel en La Baronesa

09 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 38 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) nadaba sola en el mar, pese a las gélidas temperaturas matutinas, aprovechando que el matrimonio de su hija sería en un hotel en la playa.

Hasta el muelle llegó Samuel (Francisco Ossa), quien la observó con una sonrisa, ayudándola a salir: "Te tiene que gustar mucho el agua para meterte en este mar. Me cuesta mucho alejarme de ti. ¿Qué tengo que hacer para que me vuelvas a mirar?".

Una confirmación

Clara, que en un principio había esquivado su mirada, finalmente confesó que sigue igualmente atraída por él. "Nada, tú no tienes que hacer nada. La que tiene que hacer algo soy yo para dejar de sentir esto cada vez que te veo", le respondió.

La Baronesa / Mega

Y finalmente se besaron con la misma pasión que la primera vez, arriesgándose a que alguien los viera.

Daniel (Francisco Reyes Cristi), quien precisamente iba caminando en busca de su madre, la vio mientras se besaba con Samuel.