"No soy capaz": Nico se derrumbará antes del matrimonio de Emilia en el capítulo 39 de La Baronesa

09 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 39 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) se quedará en el bar del hotel, incapaz de salir al jardín para presenciar el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) con otro hombre.

Francesca (Katyna Huberman) lo verá con un vaso de whisky en la mano y tratará de detener la autodestrucción de su hijo. Es más, lo alentará a que enfrente esta situación para enterrar definitivamente el amor que sentía por Emi.

Un consejo de madre

"Nico, ya para. Sal conmigo", le pedirá a Nicolás.

La Baronesa / Mega

Él, cabizbajo, le responderá con un tono de derrota: "Es que no puedo, mamá. No soy capaz de ver a la Emilia casándose".

En lugar de darle la razón, Francesca lo instará a darse fuerzas porque ella lo acompañará: "Mi amor, sí puedes. Sí puedes y yo voy a estar ahí contigo. No me voy a separar, no te voy a soltar nunca".