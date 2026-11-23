23 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estaba feliz por su inminente trasplante, pero pensar que su padre biológico es el donante era una preocupación mucho mayor, sobre todo porque solicitó mantener su identidad en secreto.

Ante su insistencia, el doctor Labra (Cristián Carvajal) le dijo que si interpone un requerimiento judicial, podría obligar a la clínica a develar el nombre de esta persona y Daniel se entusiasmó con la idea.

Emilia (Octavia Bernasconi) prometió ayudarlo con las diligencias, pero con la condición de que sea después de la intervención.

La Baronesa / Mega

Antonio está desesperado

Antonio (Carlos Díaz) se siente presionado por la investigación de Domínguez (Etienne Bobenrieth) porque el fiscal maneja mucha más información de la que él creía posible.

Preocupado, buscó a León (César Caillet), pero el médico mantenía una inusitada calma ante los problemas que se avecinan. De hecho, Insulza sabe que muy pronto su paternidad saldrá a la luz y le pidió a Antonio mantenerse al margen porque él es quien tiene que resolver este asunto.