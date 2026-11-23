La Baronesa - Capítulo 67: El donante secreto
En este capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estaba feliz por su inminente trasplante, pero pensar que su padre biológico es el donante era una preocupación mucho mayor, sobre todo porque solicitó mantener su identidad en secreto.
Ante su insistencia, el doctor Labra (Cristián Carvajal) le dijo que si interpone un requerimiento judicial, podría obligar a la clínica a develar el nombre de esta persona y Daniel se entusiasmó con la idea.
Emilia (Octavia Bernasconi) prometió ayudarlo con las diligencias, pero con la condición de que sea después de la intervención.Ir a la siguiente nota
Antonio está desesperado
Antonio (Carlos Díaz) se siente presionado por la investigación de Domínguez (Etienne Bobenrieth) porque el fiscal maneja mucha más información de la que él creía posible.
Preocupado, buscó a León (César Caillet), pero el médico mantenía una inusitada calma ante los problemas que se avecinan. De hecho, Insulza sabe que muy pronto su paternidad saldrá a la luz y le pidió a Antonio mantenerse al margen porque él es quien tiene que resolver este asunto.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
La Baronesa - Capítulo 66: Los amores de Clara están en la mira
-
La Baronesa - Capítulo 65: Fran dijo "basta"
-
La Baronesa - Capítulo 64: Las sesiones de Clara salen a la luz
-
La Baronesa - Capítulo 63: Una inesperada reconciliación
-
La Baronesa - Capítulo 62: Aurora pierde a su familia ideal
-
La Baronesa - Capítulo 61: Francesca necesita la ayuda de León