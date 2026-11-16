16 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) se tomó muy mal la noticia de que ninguno de sus nietos era hijo de Antonio (Carlos Díaz), al punto de llegar a cuestionar las capacidades del doctor Labra (Cristián Carvajal).



Emilia (Octavia Bernasconi) fue la encargada de consolar a su abuela, mientras sus dos hermanos se quedaban en la consulta para tener más respuestas sobre el tratamiento. Ahora que saben que no son compatibles, solo les quedará esperar a que aparezca un milagro.

León quiere intervenir

León (César Caillet) podría soportar vivir sin Antonio (Carlos Díaz), pero no quiere perder a ninguno de sus hijos si está en sus manos salvarlos.

La Baronesa / Mega

A escondidas hizo una visita al doctor Labra y le planteó la posibilidad de someterse al examen de compatibilidad con Daniel (Francisco Reyes Cristi), lo que levantó algunas sospechas de su colega.

Sin dar demasiados detalles, Insulza se presentó como un cercano amigo de la familia y padrino de los tres hermanos Márquez. Poco después le tomaron una muestra de sangre para comprobar si puede ser donante.