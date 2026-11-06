La Baronesa - Capítulo 56: Daniel debe pedir ayuda

06 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el doctor Labra (Cristián Carvajal) citó a Daniel (Francisco Reyes Cristi) para entregarle el diagnóstico: tiene leucemia aguda y urge iniciar con el tratamiento.

La mejor forma de hacerlo es encontrar un donante compatible, que por lo general es algún hermano. Sin embargo, el chef no quiso involucrar a Paula (Francisca Armstrong) o Emilia (Octavia Bernasconi), de ser posible. La segunda alternativa es recurrir a su padre.

Antonio (Carlos Díaz) acudió a la clínica sin esperar una noticia tan lapidaria. Él podría ser la alternativa para salvar la vida de su hijo.

La Baronesa / Mega

Emilia se derrumba

Después de días con la esperanza de que encontrarían a Clara (Lorena Bosch), Emilia por fin empezó a considerar que su madre podría estar muerta y lloró desconsolada en los brazos de Andrea (Catalina Guerra).

En tanto, su suegra maquina acercarse a Emilia en este momento de fragilidad para tenerla de su parte y que ella los defienda en caso de que los Márquez la acusen a ella o Samuel (Francisco Ossa) de ser responsables por la desaparición de Clara.