"Conviérteme en la mujer más feliz": Emilia hará íntima petición a Javier en el capítulo 57 de La Baronesa

06 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 57 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) estará en un momento de suma fragilidad por la desaparición de su madre y, al mismo tiempo, comienza a descubrir una nueva faceta de Javier (Simón Pesutic) que desconocía.

En medio de estas emociones, la joven se acercará a su marido para pedirle que cumpla la promesa que le hizo antes del matrimonio.

"Bueno, conviérteme en la mujer más feliz del mundo", dirá cuando estén a solas.

La Baronesa / Mega

Javier tendrá dudas si Emilia habla en serio, pero ella lo convencerá de que es sincera, sobre todo en estas circunstancias tan dolorosas para ella y su familia.

"Sí, muy en serio. Si tú sabes cómo convertirme en la mujer más feliz del mundo, hazlo", insistirá.