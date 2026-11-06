"Conviérteme en la mujer más feliz": Emilia hará íntima petición a Javier en el capítulo 57 de La Baronesa
En el avance del capítulo 57 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) estará en un momento de suma fragilidad por la desaparición de su madre y, al mismo tiempo, comienza a descubrir una nueva faceta de Javier (Simón Pesutic) que desconocía.
En medio de estas emociones, la joven se acercará a su marido para pedirle que cumpla la promesa que le hizo antes del matrimonio.
"Bueno, conviérteme en la mujer más feliz del mundo", dirá cuando estén a solas.Ir a la siguiente nota
Javier tendrá dudas si Emilia habla en serio, pero ella lo convencerá de que es sincera, sobre todo en estas circunstancias tan dolorosas para ella y su familia.
"Sí, muy en serio. Si tú sabes cómo convertirme en la mujer más feliz del mundo, hazlo", insistirá.Ve el capítulo en