Se confirmará lo peor: Daniel recibirá su diagnóstico definitivo en el capítulo 56 de La Baronesa

05 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 56 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se ausentó de la reunión con el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) y, de paso, se ganó el reproche de su padre porque no dio razones.

Lo cierto es que tenía una cita con el doctor Labra (Cristián Carvajal) porque los resultados de sus exámenes estaban listos.

El análisis del doctor Labra

Con cierto nerviosismo, el chef del "Doña Aurora" se sentará frente al médico, con la esperanza de que el análisis de médula espinal descarte el cáncer, pero el rostro del profesional será de mortal seriedad.

La Baronesa / Mega

"Lo que encontramos que explica la razón del sangramiento de nariz, del desmayo, de la visión borrosa, incluso de esta fatiga extrema que has tenido esta última semana", indicará.

"Mira, Daniel, los resultados de tus exámenes confirman los que teníamos", dictaminará sobre la leucemia.