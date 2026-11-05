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La quiere de su lado: Andrea querrá acercarse a Emilia para evitar sospechas en el capítulo 56 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 56 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) volverá al hotel tras recibir la terrible noticia del fiscal: la desaparición de su madre terminó y se comenzará a investigar su asesinato... nunca más la verá.

Devastada, la joven se derrumbará en los brazos de Andrea (Catalina Guerra), quien en ese instante estará acompañando a Javier (Simón Pesutic).

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El plan de Andrea

Al ver a su nuera tan frágil, Andrea se acercará a Samuel (Francisco Ossa) para conversar en privado. 

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"No podemos dejar sola a la Emilia, la tenemos que tener de nuestro lado. Nosotros no podemos permitir que los Márquez nos involucren en la desaparición de Clara", dirá, dejando perplejo a su marido.

En este sentido, Andrea sostendrá que "para mí no sería nada raro que haya sido alguien de su propia familia y, en ese caso, nosotros seríamos la coartada perfecta: tú como el amante de turno, y yo, la mujer despechada".

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