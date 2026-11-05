La quiere de su lado: Andrea querrá acercarse a Emilia para evitar sospechas en el capítulo 56 de La Baronesa
En el avance del capítulo 56 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) volverá al hotel tras recibir la terrible noticia del fiscal: la desaparición de su madre terminó y se comenzará a investigar su asesinato... nunca más la verá.
Devastada, la joven se derrumbará en los brazos de Andrea (Catalina Guerra), quien en ese instante estará acompañando a Javier (Simón Pesutic).
El plan de Andrea
Al ver a su nuera tan frágil, Andrea se acercará a Samuel (Francisco Ossa) para conversar en privado.Ir a la siguiente nota
"No podemos dejar sola a la Emilia, la tenemos que tener de nuestro lado. Nosotros no podemos permitir que los Márquez nos involucren en la desaparición de Clara", dirá, dejando perplejo a su marido.
En este sentido, Andrea sostendrá que "para mí no sería nada raro que haya sido alguien de su propia familia y, en ese caso, nosotros seríamos la coartada perfecta: tú como el amante de turno, y yo, la mujer despechada".Ve el capítulo en